الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات

اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الأربعاء، أن منطق القوة ليس حلاً للأزمات، فيما أشار الى أن العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات بتوقيتاتها، حيث ذكر مكتب رئيس المجلس في بيان، إن "الشيخ حمودي استقبل اليوم سفير روسيا لدى العراق أليبروس كوتراشيف، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وفرص خفض التوترات، ومسار إكمال الاستحقاقات الدستورية العراقية".

وبحسب المكتب، أكد الشيخ حمودي على "خطورة تصعيد منطق القوة على الاستقرار العالمي ومصالح الشعوب"، مشدداً على "أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية للازمات وإعادة الاحترام للقيم والقوانين الدولية لتعزيز فرص السلام".

كما لفت الشيخ حمودي الى ان "العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات بتوقيتاتها وفقاً للإرادة الشعبية، وبما يعزز قدراته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتطلعاته ببناء دولة مؤسسات قوية، وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي".