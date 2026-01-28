محافظة كربلاء المقدسة: تعطيل الدوام الرسمي يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل بمناسبة النصف من شعبان الأغر، إذ ذكرت المحافظة في بيان، أنه "بمناسبة النصف من شعبان الأغر، ذكرى ولادة الأمل الموعود الإمام الحجة بن الحسن، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن أجل فسح المجال أمام أهالي كربلاء المقدسة لاستقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال الزيارة المليونية، أعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين".

كمل لفت البيان الى ان "العطلة في يومي 14 و15 من شهر شعبان، واللذين يوافقان يومي 3، 4 من شهر شباط المقبل، وتُستثنى من العطلة الدوائر الأمنية والخدمية".