مجلس الخدمة ينفي سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل

نفى مجلس الخدمة سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل

وقال في بيان" ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي يود أن يوضح للرأي العام أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبرٍ منسوب إلى المجلس، والمتضمن الادعاء بـ(سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل)، خبر عارٍ عن الصحة.

واكد المجلس أن الكتاب المتداول مزيّف ولا يمتّ بأي صلة رسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ولم يصدر عنه أو عن أي من تشكيلاته المعتمدة.

ويهيب المجلس بوسائل الإعلام والمواطنين توخي الدقة والحذر، وعدم تداول أو اعتماد أي معلومات أو كتب غير صادرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمجلس.

واضاف البيان" ان المجلس سيحتفظ بحقه القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي الأخبار والوثائق المزوّرة.