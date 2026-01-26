الأخبار

هيئة النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار، بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ (4) مُوظَّفين في مُديريَّة تربية مُحافظة الأنبار؛ لقيامهم باختلاس أكثر من مليار دينار من مبالغ الأمانات الضريبيَّة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أربعةٍ من مُوظَّفي قسم الحسابات في مُديريَّة تربية المُحافظة؛ لاختلاسهم مبالغ (17) صكاً من صكوك الأمانات الضريبيَّة العائدة للمُديريَّة".

وأضافت أنَّ "قيمة مبالغ الصكوك بلغت (1,152,958,887) ديناراً "، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بتنظيم صكوك الأمانات الضريبيَّة للمشاريع المُنفَّذة للعام 2021، لأسمائهم والاستفادة منها بشكلٍ شخصيٍّ، من دون إيداعها في حساب دائرة الضريبة بالمُحافظة".

كما لفتت الى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

