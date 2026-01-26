وزارة الموارد المائية تطلق المرحلة الأولى لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بميسان

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، اليوم الإثنين، عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة ميسان، مؤكداً أن المشروع ضمن الحلول المستدامة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث ذكر بيان لوزارة الموارد، أن "وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، أطلق المرحلة الأولى لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة ميسان/قضاء الكحلاء بتقنية الفايتوتكنولوجي - مشروع الأراضي الرطبة، بحضور المحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي، وممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP للمنطقة الجنوبية أحمد البعاج، وعدد من المدراء العامين والمعاونين ومدراء تشكيلات الوزارة في ميسان والمختصين في مركز الوزارة".

وبين الوزير ذياب، أن "المشروع ضمن الحلول المستدامة للوزارة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، واستخدام التقنيات البيئية الحديثة التي تعتمد على الأنظمة الطبيعية لمعالجة الملوثات وتحسين نوعية المياه، فضلاً عن أن المشروع ينسجم مع الخصوصية البيئية للعراق ويسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات المائية المتزايدة".

وأضاف، أن "تنفيذ المشروع في هذه المنطقة جاء وفق أولويات ميدانية مدروسة من قبل الوزارة تراعي الواقع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمحافظات، ويسهم في دعم الاستقرار البيئي، والحفاظ على التنوع الإحيائي، وتحسين ظروف العيش للمجتمعات المحلية، ويعد كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الأمن المائي وحماية الموارد الطبيعي".

كما لفت إلى، أن "المشروع ينسجم مع خطط الدراسة الاستراتيجي للموارد المائية والأراضي في العراق، والتوجهات الحكومية الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي، ويشكل نموذجاً ناجحاً يمكن البناء عليه وتعميمه في مناطق أخرى من العراق".