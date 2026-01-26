الأخبار

الاستخبارات العسكرية: ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار


 

 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار، إذ ذكر بيان للاستخبارات، أنه "في عمليات نوعية جديدة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الخامسة والسابعة وبعمليتين متفرقتين من إحكام السيطرة على 29 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل"، وأضاف ،أن " هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين".

كما أكدت الاستخبارات العسكرية، وفقاً للبيان أنها " مستمرة في عملياتها الاستباقية وأن يدها ستبقى صارمة وحاسمة بوجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة أبنائه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التربية وكالة: ستبدأ وزارة المالية غدا الثلاثاء بصرف الرواتب كاملة بدون استقطاع
هيئة النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار
الاستخبارات العسكرية: ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار
وزارة الداخلية: تنسيق عالٍ مع القضاء بشأن الجرائم الإلكترونية وآليات لرصد المحتوى الهابط
وزارة الموارد المائية تطلق المرحلة الأولى لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بميسان
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير شرعي في كركوك
النزاهـة تضبـط متهـمين متلبــسين بجريمة الرشــوة في نينوى
وزير العمل أحمد الأسدي يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة
7 وزراء يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان
المالية تعيد قوائم رواتب الجامعات وتطالب برفع المخصصات الجامعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك