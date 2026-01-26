الاستخبارات العسكرية: ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار، إذ ذكر بيان للاستخبارات، أنه "في عمليات نوعية جديدة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الخامسة والسابعة وبعمليتين متفرقتين من إحكام السيطرة على 29 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل"، وأضاف ،أن " هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين".

كما أكدت الاستخبارات العسكرية، وفقاً للبيان أنها " مستمرة في عملياتها الاستباقية وأن يدها ستبقى صارمة وحاسمة بوجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة أبنائه".