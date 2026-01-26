الأخبار

وزارة الداخلية: تنسيق عالٍ مع القضاء بشأن الجرائم الإلكترونية وآليات لرصد المحتوى الهابط


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز، فيما أشارت الى اعتماد آليات قانونية لرصد المحتوى الهابط أو المحرض على العنف، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إن "الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها في كشف وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز الرقمي والاحتيال المالي، تضمنت إيفاد وتدريب الكوادر المتقدمة والمتخصصة في تفكيك وتعقب الحسابات المعادية أو التي ارتكبت جرائم مختلفة كجرائم الابتزاز والنشر والاحتيال المالي إضافة الى دورات مكثفة في تفريغ الأجهزة لتوثيق الأدلة الرقمية، أما الجانب الآخر فقد تركز على التوعية من خلال أجهزة الإعلام إضافة الى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المؤسسات الحكومية والتعليمية".

كما أضاف أن "هناك آلية عمل عالية المستوى ما بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى"، مشيراً إلى "سعي الوزارة الى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الذي تمت قراءته مرة واحدة وبانتظار القراءة الثانية لإقراره، إلا ان الوزارة ماضية بإصدار النشرات الدولية الصادرة من الانتربول في ما يخص المطلوبين الى القضاء بموجب ملفات الاسترداد المطابقة للمعايير القانونية الدولية".

وبخصوص آليات رصد المحتوى الهابط أو المحرض على العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح البهادلي، أن "وزارة الداخلية تعتمد آليات قانونية عند ممارستها لدورها بالشراكة مع القضاء العراقي للمحتوى المخل بالحياء والآداب العامة وذلك من خلال مراعاتها لحرية التعبير التي كفلها الدستور على ان لا تتعدى هذه الحرية الى المساس بحرية وحقوق الآخرين والإسفاف في النشر والمحتوى الذي ينافي التقاليد والأعراف الأصيلة وكذلك خطاب الكراهية الذي يمارسه بعض المغرضين في تهديد السلم المجتمعي والأمن القومي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التربية وكالة: ستبدأ وزارة المالية غدا الثلاثاء بصرف الرواتب كاملة بدون استقطاع
هيئة النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار
الاستخبارات العسكرية: ضبط 29 ألف حبة مخدرة كبتاجون في الأنبار
وزارة الداخلية: تنسيق عالٍ مع القضاء بشأن الجرائم الإلكترونية وآليات لرصد المحتوى الهابط
وزارة الموارد المائية تطلق المرحلة الأولى لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بميسان
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير شرعي في كركوك
النزاهـة تضبـط متهـمين متلبــسين بجريمة الرشــوة في نينوى
وزير العمل أحمد الأسدي يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة
7 وزراء يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان
المالية تعيد قوائم رواتب الجامعات وتطالب برفع المخصصات الجامعية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك