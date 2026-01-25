مشادة بين احد نواب عزم ورئيس البرلمان تحت قبة البرلمان

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة كلامية حادة بين النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، على خلفية تسمية أعضاء البرلمان العربي.

وأظهر مقطع مصور، اعتراض النائب إياد الجبوري بشدة على آلية اختيار ممثلي البرلمان، موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس المجلس.

وقال الجبوري مخاطباً الحلبوسي بصوت مرتفع: "أنتَ تجاهلت استحقاق كتلة العزم في عضوية البرلمان العربي".

وتابع الجبوري في نبرة تحدٍ واضحة: "تذكّر جيداً.. لولا تنازل تحالف العزم لما جلستَ في مكانك اليوم"، في إشارة إلى التوافقات السياسية التي أفضت إلى انتخاب الحلبوسي رئيساً للمجلس.