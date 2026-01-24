إيران.. إعدام متهمين بتنفيذ عملية إرهابية استهدفت حافلة لزوّار كربلاء

أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين متهمين بالضلوع في عملية إرهابية.

وذكر بيان للقضاء الايراني أن "المدانين هما آمانج كاروانجي وأرسلان شيخي، وقد ثبت ارتباطهما بتنظيم (داعش) الارهابي ".

وبحسب السلطات، فقد شارك الاثنان في تفجير حافلة لزوّار كربلاء على الطريق بين طهران وإيلام غرب إيران، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد شخص واحد.

وكانت منظمات حقوقية قد أفادت سابقًا، في عام 2023، باعتقال أرسلان شيخي وزوجته نسيمة إسلام‌زهي، بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم "داعش"الارهابي والتورط في عملية التفجير.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن آمانچ كاروانچي كان قد أُوقف قبل ثلاث سنوات من حادثة التفجير بتهمة الانتماء إلى جماعات دينية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عامًا من محكمة أرومية.

ويأتي تنفيذ الإعدام في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية، حيث حذّرت منظمات دولية من تزايد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وحده جرى تسجيل ما لا يقل عن 12 حالة إعدام على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات والقتل.