المجلس السياسي السني الوطني يعقد اجتماعا في منزل السامرائي

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026)، عن اجتماع يُعقَد حالياً في منزل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي، يضمّ أعضاء المجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السياسية السنية، لبحث جملة من الملفات السياسية والأمنية ذات الأهمية البالغة على الساحة العراقية.

وقال المصدر، إنّ "الاجتماع يأتي في ظلّ التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العراق، وما تمرّ به البلاد من تحدّيات سياسية وأمنية تتطلّب تنسيقاً عالياً وتوحيداً للمواقف بين القوى السياسية السنية، بما ينسجم مع متطلّبات المرحلة الراهنة ويحفظ الاستقرار الوطني".

وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "المجتمعين يناقشون آخر المستجدّات المتعلّقة بالوضعين السياسي والأمني، إلى جانب سُبل تعزيز العمل المشترك داخل المؤسّسات الدستورية، وتفعيل الدور السياسي بما يحقّق مصالح المواطنين ويعزّز الشراكة الوطنية والتوازن في العملية السياسية".

وأضاف أنّ "الاجتماع يهدف أيضاً إلى بلورة رؤية موحّدة إزاء القضايا المطروحة، وتأكيد أهميّة الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، بما يُسهِم في دعم الاستقرار، وترسيخ الأمن، ودفع عجلة الإصلاح في البلاد".