الإعلام الأمني تنفي تصريحاً منسوباً إلى المحمداوي بشان نقل داعش الارهابي من سوريا

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، تصريحاً منسوباً إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قيس المحمداوي يخص وضع آلية جديدة لنقل إرهابيي عصابات داعش من سوريا.

وقالت الخلية في بيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة (بوضع آلية جديدة لنقل إرهابي عصابات داعش من الجارة سوريا)، إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، نؤكد أن السيد النائب لم يدْلِ بأي تصريح إلى أي وسيلة إعلامية أو منصة خبرية، بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا ".

وأضافت، أن "الجهات القانونية المختصة في قيادة العمليات المشتركة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الشائعات المغرضة"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصراً".