التقاعد تنفي الأنباء المتداولة بشأن اشتراط تقديم "إثبات الحياة" لصرف الرواتب

نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، الأنباء المتداولة بشأن اشتراط تقديم "إثبات الحياة" لصرف الرواتب، فيما حددت الفئة المشمولة بهذا الإجراء حصراً.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء محمد في تصريح صحفي إن "ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط تقديم إثبات الحياة لجميع المتقاعدين كشرط لاستمرار الراتب أمر غير صحيح"، مؤكداً، أن "الرواتب التقاعدية مستمرة ومؤمنة لجميع المتقاعدين الأصلاء، وهي استحقاق قانوني ثابت".

وأضاف محمد، أن "إجراء تقديم إثبات الحياة يخص حصراً ملف المتقاعدين المقيمين خارج العراق"، مبيناً، أن "هذه الفئة ملزمة بتقديم شهادة حياة سنوية عبر القنصليات العراقية في بلدان إقامتهم؛ لضمان ديمومة صرف مستحقاتهم المالية".

وطمأن المتحدث باسم الهيئة، المتقاعدين داخل البلاد بأن "رواتبهم لا تتطلب هذا الإجراء"، داعياً في الوقت ذاته وسائل الإعلام والمواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق لدى شريحة المتقاعدين".