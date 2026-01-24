الأخبار

التقاعد تنفي الأنباء المتداولة بشأن اشتراط تقديم "إثبات الحياة" لصرف الرواتب


نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، الأنباء المتداولة بشأن اشتراط تقديم "إثبات الحياة" لصرف الرواتب، فيما حددت الفئة المشمولة بهذا الإجراء حصراً.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء محمد في تصريح صحفي إن "ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط تقديم إثبات الحياة لجميع المتقاعدين كشرط لاستمرار الراتب أمر غير صحيح"، مؤكداً، أن "الرواتب التقاعدية مستمرة ومؤمنة لجميع المتقاعدين الأصلاء، وهي استحقاق قانوني ثابت".

وأضاف محمد، أن "إجراء تقديم إثبات الحياة يخص حصراً ملف المتقاعدين المقيمين خارج العراق"، مبيناً، أن "هذه الفئة ملزمة بتقديم شهادة حياة سنوية عبر القنصليات العراقية في بلدان إقامتهم؛ لضمان ديمومة صرف مستحقاتهم المالية".

وطمأن المتحدث باسم الهيئة، المتقاعدين داخل البلاد بأن "رواتبهم لا تتطلب هذا الإجراء"، داعياً في الوقت ذاته وسائل الإعلام والمواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق لدى شريحة المتقاعدين".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك