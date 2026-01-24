وزير الدفاع يضع حجر الأساس لمدينة البواسل في البصرة بواقع 16 ألف قطعة سكنية

أعلن وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمدينة البواسل السكنية الخاصة بضباط ومنتسبي وزارة الدفاع في محافظة البصرة بواقع 16 ألف قطعة سكنية، فقد ذكر وزير الدفاع للوكالة الرسمية، إنه "تم وضع حجر الأساس لمدينة البواسل السكنية الخاصة بضباط ومراتب وزارة الدفاع في البصرة، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة والوزارة على دعم الاستقرار والتنمية، وتوفير متطلبات العيش الكريم لأبناء المحافظة".

وأضاف أن "مدينة البواسل السكنية تنفذها شركة (تقدم العراق) على مساحة تبلغ 2750 دونماً، وبطاقة استيعابية كبيرة، لتكون صرحاً عمرانياً متكاملاً يلبي احتياجات السكن، ويواكب متطلبات الحياة العصرية".

بالمقابل، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني للوكالة الرسمية، إن "مشروع مدينة البواسل الذي انطلق بوضع حجر الأساس في محافظة البصرة قد تكلل بالنجاح"، مضيفاً أن "توزيع تلك الأراضي وبناؤها يمثل أقل ما يمكن تقديمه لضباط ومراتب وزارة الدفاع".

وفي ذات الصدد، ذكر المدير المفوض لشركة (تقدم العراق) بكر ليلمان للوكالة الرسمية، أن "أرض مدينة البواسل السكنية مخدومة بالكامل، وتضم أكثر من 16,000 قطعة أرض".

كما أوضح، أن "المدينة تغطي جميع منتسبي وزارة الدفاع في محافظة البصرة، وتمثل مشروعاً معمارياً واقتصادياً واجتماعياً لخدمة أفراد القوات المسلحة العراقية"، مشيراً الى أن "الخدمات في المدينة تتضمن تشييد طرق وأرصفة، بالإضافة الى بناء مدارس ومحطات للكهرباء وتصفية ومعالجة المياه".

فيما أوضح عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي للوكالة الرسمية، أنه "تم وضع حجر الأساس لمقاطعة الشهيد وسام في محافظة البصرة، للبدء بإجراءات المطور العقاري وتقديم الخدمات، ومن ثم إفرازها لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة البصرة بواقع 16,000 قطعة سكنية"وتابع أن "متابعة توفير تلك الخدمات يمثل جزءاً من التزامات عضو مجلس النواب استناداً إلى المادة 50 من الدستور"، لافتاً الى أنه"يحرص على متابعة توفير الخدمات لضباط ومراتب جميع التشكيلات من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات وفي كل المحافظات، لاسيما في محافظة البصرة".