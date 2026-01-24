الأمن السيبراني: نتصدى لنحو 220 هجمة يومياً على الأنظمة الحكومية

كشف المركز الوطني للأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، عن استنفار تقني شامل لصد موجات الهجمات الرقمية التي تستهدف البنية التحتية للدولة، مؤكداً نجاح كوادره في إحباط نحو 220 هجمة يومية تستهدف الأنظمة الحكومية، حيث ذكر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لمكتب رئيس الوزراء، علي حسين في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المركز، وعلى الرغم من حداثة تأسيسه ككيان معني متخصص، إلا أنه يستكمل جهوداً بدأت منذ عام 2011"، موضحاً أن "تأسيس المركز الوطني جاء ليكون الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم هذا الملف الحيوي".

كما لفت إلى أن "المركز شرع فعلياً في تنفيذ خارطة طريق تشمل إطلاق السياسات والاستراتيجيات والضوابط المنظمة للعمل السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والتدريب المستمر للكوادر، بالإضافة الى التحضير لمرحلة توعية المواطنين بالأمن السيبراني بعد استكمال الأطر التنظيمية".

وعن الهيكلية التنفيذية، أوضح حسين أن "المركز يعمل ضمن مكتب رئيس الوزراء، لكنه يمتلك أذرعاً تنفيذية في جميع مؤسسات الدولة، حيث يصل عدد الفرق الفرعية إلى أكثر من 75 فريقاً، يضمون نحو 300 متخصص موزعين على كافة الوزارات".

كذلك أشار رئيس المركز إلى أن "جميع دول العالم تعرض لأنظمة هجمات بالآلاف، والعراق ليس استثناءً"، مبيناً أن "أعداد الهجمات في تذبذب مستمر وتتأثر بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية المحيطة والراهنة، وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُستخدم في تنفيذ الهجمات".

واختتم بالقول إن "المعدل التقريبي الذي يتم رصده وإحباطه حالياً يتركز على الأنظمة الحكومية الحساسة"، مؤكداً "استمرار الجهود لتطوير المنظومات الدفاعية الرقمية للبلاد".