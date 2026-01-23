أمانة بغداد: تأمين المبالغ الخاصة بإنجاز المشاريع الخدمية

كشفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن تحرك لإنجاز المشاريع الخدمية خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى أنها ستعتمد على جزء من وارداتها وكذلك وصول تمويل من وزارة المالية لإنجاز تلك المشاريع بسرعة، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "المناطق التي تشهد حملات إعمار وتطوير تعاني من زحامات مرورية نتيجة تأخر إنجاز بعض المشاريع بسبب الأعمال التي تقوم بها الأمانة والتي تشمل عدة شوارع رئيسة داخل العاصمة منها أعمال توسعة وأعمال تطوير وتأهيل بشكل كامل"، لافتاً الى أن "أسباب تأخر إنجاز المشاريع هي بسبب السيولة المالية وتعزيز الشركات العاملة في أعمال التطوير والتأهيل".

كذلك أوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً في إنجاز هذه المشاريع مقارنة بما هي عليه الآن"، مبيناً أن "أمانة بغداد ومن خلال الاعتماد على جزء من وارداتها، وكذلك وصول تمويل من وزارة المالية، ستعمل على إنجاز أعمال التطوير والتأهيل والإسراع في إنجاز هذه الشوارع التي تعتبر حيوية ومهمة داخل العاصمة بغداد"، فيما بيّنأن "العمل سيبدأ الأسبوع المقبل بأعمال تطوير شارع الربيعي، ومن ثم إنجاز المشاريع الأخرى تباعاً.