واشنطن ترحب بمبادرة العراق بشأن ارهابيي "داعش" المعتقلين

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بمبادرة العراق لاحتجاز عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في منشآت آمنة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله، "نرحب بمبادرة العراق لاحتجاز عناصر تنظيم داعش الارهابي في منشآت آمنة على أراضيه".

وأضاف "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد تنظيم داعش لجميع البلدان"، مردفا "نحث الدول على تحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش لمواجهة العدالة".

وكان العراق وافق على تسلم عناصر "داعش"الارهابي من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.

يشار الى أن القيادة الوسطى الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، عن بدء نقل معتقلي داعش الارهابي من سوريا الى العراق، مضيفة "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم داعش"