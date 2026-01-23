الأخبار

الناطق باسم القائد العام يتحدث عن اجراءات تأمين الحدود


أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار بقوات مدربة تدريباً عالي المستوى وباستخدام تقنيات حديثة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه القادة الأمنيين بدعم حرس الإقليم لأداء مهامهم في تأمين الشريط الحدودي.

وقال النعمان في تصريح صحفي إن "الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمّنة بشكل كامل، ولأول مرة تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، ولا سيما مع سوريا، باستخدام تقنيات حديثة وعدة موانع أسهمت في تأمين الحدود، من خلال تواجد قوات الحدود العراقية التي جُهزت ودُربت بأعلى المستويات، فضلًا عن الجدار الكونكريتي والموانع السلكية والخندق الشقي، إضافة إلى الجهد الاستخباراتي الكبير لكافة وكالات الاستخبارات العراقية لتحليل ما يجري في المنطقة".

وأضاف، أن "الحدود مؤمّنة بشكل كامل، ولا خشية من تسلل الإرهاب أو الاقتراب من الحدود، وهناك يقظة وبسالة للقوات الأمنية كافة على طول الشريط الحدودي".

وأشار إلى "وجود تعاون مع إقليم كردستان في تأمين الشريط الحدودي، موضحًا، أن "حرس الإقليم يمسك الشريط الحدودي ضمن حدود إقليم كردستان". ولفت إلى، أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أكدت على القادة الأمنيين دعم حرس الإقليم وقوات البيشمركة لأداء مهامهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سؤال برلماني الى وزير الخارجية عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
ممثل العراق بمجلس الأمن: أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً
عمليات امنية استباقية في كربلاء استعدادا لزيارة النصف من شعبان المعظم
مبعوث الرئيس الامريكي لسوريا يشيد باسهامات العراق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة،
واشنطن ترحب بمبادرة العراق بشأن ارهابيي "داعش" المعتقلين
رئيس الجمهورية والسامرائي يؤكدان اهمية تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسارات الحوار الوطني
الناطق باسم القائد العام يتحدث عن اجراءات تأمين الحدود
ميري : حدودنا مع سوريا هي الافضل تحصينا في الحدود العراقية
الشيخ الخزعلي و السيد عادل عبد المهدي يؤكدان اهمية مواصلةِ الحوارِ والتنسيقِ بينَ مختلفِ القوى الوطنيّة
العراق يسجل تراجعاً ملحوظاً بمعدل حالات الطلاق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك