الناطق باسم القائد العام يتحدث عن اجراءات تأمين الحدود

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار بقوات مدربة تدريباً عالي المستوى وباستخدام تقنيات حديثة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه القادة الأمنيين بدعم حرس الإقليم لأداء مهامهم في تأمين الشريط الحدودي.

وقال النعمان في تصريح صحفي إن "الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمّنة بشكل كامل، ولأول مرة تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، ولا سيما مع سوريا، باستخدام تقنيات حديثة وعدة موانع أسهمت في تأمين الحدود، من خلال تواجد قوات الحدود العراقية التي جُهزت ودُربت بأعلى المستويات، فضلًا عن الجدار الكونكريتي والموانع السلكية والخندق الشقي، إضافة إلى الجهد الاستخباراتي الكبير لكافة وكالات الاستخبارات العراقية لتحليل ما يجري في المنطقة".

وأضاف، أن "الحدود مؤمّنة بشكل كامل، ولا خشية من تسلل الإرهاب أو الاقتراب من الحدود، وهناك يقظة وبسالة للقوات الأمنية كافة على طول الشريط الحدودي".

وأشار إلى "وجود تعاون مع إقليم كردستان في تأمين الشريط الحدودي، موضحًا، أن "حرس الإقليم يمسك الشريط الحدودي ضمن حدود إقليم كردستان". ولفت إلى، أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أكدت على القادة الأمنيين دعم حرس الإقليم وقوات البيشمركة لأداء مهامهم".