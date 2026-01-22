الأخبار

العراق يسجل تراجعاً ملحوظاً بمعدل حالات الطلاق


اوضحت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، أن العراق سجل تراجعاً ملحوظاً بمعدل حالات الطلاق التي كانت تسجل يوميا بعد تطبيق القانون الجعفري.

وقالت البجاري، إنه "بقلب مُفعم بالأمل والتفاؤل بمستقبل الأسرة العراقية، عن تحقيق منعطف تاريخي وإيجابي في مسار الواقع الاجتماعي العراقي، فقد شهدت السجلات الرسمية والقضائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وخاصة في الشهر الحالي، انخفاضاً كبيراً وملموساً في عدد حالات الطلاق، وهو انخفاض يُعدّ الأبرز خلال السنوات الماضية".

واشارت البجاري الى أن "المعطيات والإحصائيات الرسمية تؤكد أن المعدل الشهري السابق للحالات كان يقترب من 9000 حالة طلاق، فيما سجل الشهر الحالي انخفاضاً استثنائياً، ليصل العدد الى حالات قليلة جداً وهناك امال بتلقصها للادنى".

وأضافت أن "هذا التحوّل الإيجابي الكبير هو ثمرة مباشرة وحاسمة لـ إقرار وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الجعفري، الذي وضع أسساً راسخة للعدل والإنصاف، وحَصَّن كيان الأسرة من التصدع، من خلال آليات رشيدة تركز على الإصلاح والتوفيق، وتُعلي من شأن المصلحة الفضلى للزوجين والأبناء، وتصون حقوق جميع الأطراف ضمن إطار شرعي وقانوني متين".

وأكدت البجاري أن "هذه النتائج المُبشّرة ليست سوى البداية"، معبرةً عن "أملها وطموحها الوطني بأن تشهد الفترة القادمة استمراراً لهذا المسار التنازلي، حتى تبلغ معدلات الطلاق أدنى المستويات الممكنة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن حماية الأسرة العراقية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة للأطفال، هي لبنة الأساس في بناء مجتمع متماسك، وقوي، ومزدهر".

وختمت البجاري كلامها بتوجيه دعوة إلى "جميع المؤسسات المعنية، والإعلام، والمنظمات الاجتماعية، للعمل يداً بيد من أجل ترسيخ هذه الثقافة الجديدة، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم داخل الأسر".

وفي ( 19 كانون الثاني 2026 )، اعلن مجلس القضاء الاعلى، عدد حالات الزواج والطلاق في البلاد خلال شهر كانون الاول المنصرم.

وقال القضاء في بيان إنه "تم تسجيل 27 ألف حالة زواج ونحو 5000 طلاق خلال الشهر الماضي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يسجل تراجعاً ملحوظاً بمعدل حالات الطلاق
الاطار التنسيقي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز
رئيس هيئة الحشد الشعبي يوجه بدعم القطعات على الحدود لتعزيز قدراتها في أداء المهام والواجبات
الشيخ همام حمودي: التحديات تستوجب التوافق بروحية وطنية لتسريع إكمال الاستحقاقات
رئيس تحالف العزم يبحث مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الاستحقاقات الدستورية
رئيس أركان الجيش يصل سنجار لمتابعة التطوّرات الأمنيّة على الحدود مع سوريا
قتلها وقص ضفيرتها.. كرديات العراق يتضامن مع مقاتلة كردية عبر تضفير الشعر
تنويه جديد من وزارة التجارة بشأن "الحصة التموينية"
القضاء الأعلى يحذر من منتحلي صفة موظفي مكتب رئيس المجلس وينبه الى اتصالات مشبوهة
النزاهة تدعو إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك