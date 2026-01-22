توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد

دعت وزارة المالية، اليوم الخميس، المؤسسات الحكومية في ارسال جداول بمبالغ رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد وأجر يومي.

وقالت الوزارة للوكالة الرسمية انه "ندعو جميع وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026 والإسراع في إرسال جداول بمبالغ رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد وأجر يومي".

وأشارت الى: " ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتياً وبعكسه لن يتم تمويل رواتب الدوائر المشار إليها في حال عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء"، مبينة ان " ديوان الرقابة المالية سيقوم بتدقيق الجداول ورفع تقارير فصلية عنها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للنظر فيها".

وأكدت الوزارة: "على ضرورة تحويل حصة الخزينة من أرباح الشركات والدوائر الممولة ذاتيا، وبعكسه سوف لن يتم تمويل رواتب الدوائر المشار اليها في حال عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء".