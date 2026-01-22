مجلس الأمناء: "نرفض التدخل من أي جهة أو طرف سياسي يؤثر باستقلالية أداء شبكة الإعلام العراقي"

أعلن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الخميس، رفضه تدخل أي جهة أو طرف سياسي باستقلالية أداء شبكة الإعلام العراقي، حيث ذكر بيان لمجلس الأمناء، نشرته الوكالة الرسمية، أن "سياسة شبكة الإعلام العراقي، قائمة على مرتكزات وطنية راسخة، في مقدمتها دعم الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية"، مشدداً "رفضه أي تدخل أو ضغط من أي جهة أو طرف سياسي قد يؤثر في استقلالية أداء الشبكة ورسالتها المهنية".

وأضاف "ونحن إذ نذكّر بأن العراق ومؤسساته هم أولى بالدعم والاهتمام، فإننا ندعو رئيس شبكة الإعلام العراقي وكوادرها إلى مواصلة أداء واجباتهم المهنية بحرية ومسؤولية، ضمن الأطر القانونية والتعليمات النافذة". كما ثمّن "جهود شبكة الإعلام العراقي وكوادرها في بناء إعلام وطني هادف يعكس تطلعات الشعب العراقي ويخدم مصالحه العليا".