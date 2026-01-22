الأخبار

مجلس الأمناء: "نرفض التدخل من أي جهة أو طرف سياسي يؤثر باستقلالية أداء شبكة الإعلام العراقي"


 

أعلن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الخميس، رفضه تدخل أي جهة أو طرف سياسي باستقلالية أداء شبكة الإعلام العراقي، حيث ذكر بيان لمجلس الأمناء، نشرته الوكالة الرسمية، أن "سياسة شبكة الإعلام العراقي، قائمة على مرتكزات وطنية راسخة، في مقدمتها دعم الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية"، مشدداً "رفضه أي تدخل أو ضغط من أي جهة أو طرف سياسي قد يؤثر في استقلالية أداء الشبكة ورسالتها المهنية".

وأضاف "ونحن إذ نذكّر بأن العراق ومؤسساته هم أولى بالدعم والاهتمام، فإننا ندعو رئيس شبكة الإعلام العراقي وكوادرها إلى مواصلة أداء واجباتهم المهنية بحرية ومسؤولية، ضمن الأطر القانونية والتعليمات النافذة". كما ثمّن "جهود شبكة الإعلام العراقي وكوادرها في بناء إعلام وطني هادف يعكس تطلعات الشعب العراقي ويخدم مصالحه العليا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
القضاء يعلن الإطاحة بمتهمين في الجريمة المنظمة ذات النفوذ المباشر على السويد
مجلس الأمناء: "نرفض التدخل من أي جهة أو طرف سياسي يؤثر باستقلالية أداء شبكة الإعلام العراقي"
المتحدث باسم الحكومة: الإجراءات القضائية للتعامل مع إرهابيي داعش القادمين من سوريا بدأت فعلياً
وزير العدل: نظام بيع وشراء العقارات إلكترونياً سيحد من حالات التلاعب والتزوير
وزارة التربية تعلن عن تفاصيل جديد بشأن قرار المحاولات
العراق يعلن تسلم 150 عنصراً إرهابياً من سوريا
النائب فالح الخزعلي يكشف عن نتائج الاجتماع النيابي مع رؤساء مجالس المحافظات
وزير الخارجية يتسلّمُ نسخة من أوراق اعتمادِ السفيرةِ الفلسطينية في العراق
اعتقال متهم باعمال السحر والشعوذة في الحلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك