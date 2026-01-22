المتحدث باسم الحكومة: الإجراءات القضائية للتعامل مع إرهابيي داعش القادمين من سوريا بدأت فعلياً

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، أن نقل إرهابيي داعش من سوريا، خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي، وفيما بين أن قرار نقلهم لم يتخذ من دون دراسة، أشار الى أن الإجراءات القضائية للتعامل مع هؤلاء بدأت بالفعل، حيث ذكر العوادي للوكالة الرسمية، إن "نقل إرهابيي داعش من سوريا هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي"، مبينا ان "الأحداث تتطور في سوريا بسرعة وتختزل بأيام فقط، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة".

وأضاف "لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا"، موضحا أنه "كان للعراق ان يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلاً"، وتابع "لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها"، معرباً عن أمله ان "تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه".

كما أكد أن "الحكومة تعي جيداً مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء"، لافتا الى ان "إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، ناهيك عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين".