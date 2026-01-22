وزارة التربية تعلن عن تفاصيل جديد بشأن قرار المحاولات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تفاصيل جديد بشأن قرار المحاولات، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة أعلنت عن تفاصيل جديدة بشأن قرار المحاولات الذي صدر مؤخراً، والذي يشمل جميع طلبة الدراستين الصباحية والمسائية الذين رسبوا بدرس واحد أو درسين في العام الدراسي 2024/2025".

وأضاف، أن" القرار يُطبق بغض النظر عن موقف الطالب من الدوام للعام الدراسي 2025/2026، سواء كان منتظماً أو غير منتظم أو بالانتساب، وكذلك يشمل الطلبة الذين تقدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي".