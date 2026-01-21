القيادة الوسطى الأمريكية تعلن بدء نقل معتقلي داعش الارهابي من سوريا الى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاربعاء (21 كانون الثاني 2026)، إطلاق مهمة جديدة في سوريا تهدف إلى نقل معتقلي تنظيم داعش الارهابي من شمال شرقي البلاد إلى العراق، وذلك في 21 كانون الثاني، في إطار الجهود الرامية لضمان احتجاز عناصر التنظيم في مرافق آمنة.

وذكرت القيادة أن القوات الأمريكية شرعت بالمهمة بعد نجاحها في نقل 150 ارهابيا من داعش كانوا محتجزين في منشأة بمدينة الحسكة السورية، إلى موقع آمن داخل الأراضي العراقية.

وأشارت إلى أن الخطة قد تشمل، مستقبلاً، نقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من ارهابيي التنظيم من سوريا إلى منشآت خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن “الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم الحكومة العراقية”، معرباً عن تقديره لدورهم في “ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش” الارهابي .

وأضاف كوبر أن “تسهيل النقل المنظم والآمن لمعتقلي داعش الارهابي يُعد أمراً حاسماً لمنع أي خروقات أمنية قد تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللأمن الإقليمي”.

وبيّنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية والقوات الشريكة، خلال عام 2025، اعتقلت أكثر من 300 ارهابي من تنظيم داعش في سوريا، وقتلت أكثر من 20 آخرين خلال العمليات ذاتها.