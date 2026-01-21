النزاهة: الحبس 5 سنوات بحق مدير المصرف الزراعي التعاوني في ديالى سابقاً

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد بحق مدير المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنايات ديالى/الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان (محمد رفيق زهير)، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه".

وأضافت أن "المدان قام بترويج وصرف قرض زراعي باسم أحد المواطنين دون علمه، وبخلاف الضوابط والتعليمات المعتمدة، ولم يتم تسديد مبلغ القرض، ما تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام".

وأشارت الهيئة إلى أن "المحكمة توصلت إلى قناعة تامة بمسؤولية المدان، استناداً إلى الأدلة والإثباتات المتوافرة في القضية، والتي تمثلت بالتحقيق الإداري، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي، وأقوال المشتكي، فضلاً عن قرينة هروب المدان، التي عدّتها المحكمة كافية ومقنعة للإدانة".

وبيّنت أن "القرار تضمّن إصدار أمر قبض بحق المدان الهارب، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ بحق المشتكي والدائرة المتضررة في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".