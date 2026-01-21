الأخبار

النزاهة: الحبس 5 سنوات بحق مدير المصرف الزراعي التعاوني في ديالى سابقاً


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد بحق مدير المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنايات ديالى/الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان (محمد رفيق زهير)، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات، عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه".

وأضافت أن "المدان قام بترويج وصرف قرض زراعي باسم أحد المواطنين دون علمه، وبخلاف الضوابط والتعليمات المعتمدة، ولم يتم تسديد مبلغ القرض، ما تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام".

وأشارت الهيئة إلى أن "المحكمة توصلت إلى قناعة تامة بمسؤولية المدان، استناداً إلى الأدلة والإثباتات المتوافرة في القضية، والتي تمثلت بالتحقيق الإداري، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي، وأقوال المشتكي، فضلاً عن قرينة هروب المدان، التي عدّتها المحكمة كافية ومقنعة للإدانة".

وبيّنت أن "القرار تضمّن إصدار أمر قبض بحق المدان الهارب، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ بحق المشتكي والدائرة المتضررة في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلية الإعلام الأمني تطمئن المواطنين: لا تهديد أمني والأوضاع مستقرة وتحذير من الشائعات والأخبار المضللة
النزاهة: الحبس 5 سنوات بحق مدير المصرف الزراعي التعاوني في ديالى سابقاً
جنايات الكرخ: الإعدام والسجن المؤبد بحق قاتل صفاء المشهداني
القبض على المروج لداعش الإرهابي في نينوى
السفارة العراقية في أنقرة: اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً لإصدار الجواز الإلكتروني
المحكمة الاتحادية تبت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
العراق وإسبانيا يوقعان اتفاقية تخص العراقيين في مخيم الهول
توقعات تاريخية.. الخرائط الأوروبية تحذر من موجة تضع بغداد والمحافظات تحت تأثير الثلوج
مديرية الاستخبارات والأمن تطيح بداعشي خطير شغل مناصب لدى العصابات الإرهابية بكركوك
محافظة بغداد تحدد آلية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والموظفين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك