مديرية الاستخبارات والأمن تطيح بداعشي خطير شغل مناصب لدى العصابات الإرهابية بكركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بداعشي خطير شغل مناصب لدى العصابات الإرهابية في محافظة كركوك، حيث ذكرت المديرية في بيان، أنه "بعملية نوعية استباقية وبجهد استخباري عالٍ تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة في محافظة كركوك، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

كذلك أوضحت، أن "المجرم كان يعمل لدى عصابات داعش الإرهابية بصفة مسؤول مفرزة جنوب بغداد ومسؤول ما يسمى قاطع البراء بمحافظة بابل بالإضافة الى الإشراف على نقل العناصر الإرهابية من إحدى دول الجوار إلى وادي حوران".

كما أشارت الى ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع قوة من مديرية استخبارات وأمن كركوك وجهاز مكافحة إرهاب السليمانية"، مردفة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى التحقيق".