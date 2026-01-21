المحكمة الاتحادية تبت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، إصدار قرارها بشأن 28 اعتراضًا قدمها مرشحون لم تُدرج أسماؤهم في إعلان رئاسة مجلس النواب لقائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال جلستَيها المنعقدتَين بتاريخ 19 و20 كانون الثاني 2026.

وذكرت المحكمة في بيان أنها "أيدت استبعاد 24 من هؤلاء المعترضين، فيما قررت عدم صحة استبعاد أربعة منهم، وهم: خالد صديق عزيز محمد، وآزاد مجيد حسن، ورافع عبدالله حميد موسى، وسالم حواس علي. وألزمت المحكمة مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأكدت المحكمة أن "قراراتها صدرت بالاتفاق وبشكل بات وملزم، وأن النظر في الاعتراضات جرى خلال جلسة غير علنية".