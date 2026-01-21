محافظة بغداد تحدد آلية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والموظفين

حددت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، آلية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والموظفين، حيث ذكر بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، ان "مديرية التدقيق والرقابة الداخلية خصصت خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى والبلاغات هو 07775044419 ويعمل خلال أوقات الدوام الرسمي لتسهيل التواصل الفوري مع المواطنين والموظفين".

وأضاف أن "استقبال الشكاوى يتم أيضاً من خلال المراجعة المباشرة لقسم الشكاوى والبلاغات في مديرية التدقيق والرقابة الداخلية بديوان المحافظة خلال أوقات الدوام الرسمي، أو عبر صناديق الشكاوى المثبتة في الديوان والوحدات الإدارية ودوائر فك الارتباط، إضافة إلى التقديم الإلكتروني عبر برنامج حكومة المواطن الإلكترونية من نافذة مديرية التدقيق والرقابة الداخلية على الرابط https://ca.iq/".

وأكد أن "الفئات المشمولة بهذه الآلية هي، المواطنون والموظفون، مع الالتزام التام بالحفاظ على سرية هوية المرسل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن كل شكوى أو بلاغ".

كما دعا البيان "جميع المشمولين للاستفادة من هذه القنوات بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".