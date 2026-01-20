الشيخ همام حمودي يبحث مع رئيس حركة "حقوق" تطورات المنطقة وتداعياتها المحتملة

التقى الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ، حسين مؤنس رئيس حركة حقوق، وتم خلال اللقاء بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها المحتملة، ومسار حوارات القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.

واكد الشيخ حمودي ، بحسب بيان لمكتبه :" ان تسريع حسم الاستحقاقات الدستورية بات ضرورة وطنية ملحة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، فضلاً عن التطورات الامنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة"، مشدداً على أهمية حفظ تماسك الساحة العراقية وتوحيد المواقف السياسية، معتبراً ذلك هو الاساس لادامة حالة الاستقرار في العراق، وتقع مسؤوليته على عاتق جميع القوى الوطنية.