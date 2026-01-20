النجف الأشرف: تشييع مهيب لآية الله السيد هادي السيستاني إلى مثواه الأخير داخل الصحن الحيدري المقدس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، مراسيم تشييع آيةً الله السيد هادي السيستاني إلى مثواه الأخير داخل الصحن الحيدري المقدس، حيث ذكر أن "مراسيم تشييع فقيد الحوزات العلمية العلامة السيد هادي الحسيني السيستاني الى مثواه الاخير انطلقت داخل الصحن الحيدري المقدس بعد مسيرة علمية حافة بالعطاء".

كما لفت الى أن "مراسيم التشيع المهيبة شهدت مشاركة مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب اساتذة الحوزة العلمية من داخل العراق و خارجه، يتقدمهم نجلا المرجع الاعلى السيد علي السيستاني".