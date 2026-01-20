تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية تضامناً مع كرد سوريا في أربيل

شهدت مدينة أربيل في كردستان العراق، تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية تضامناً مع الكرد في سوريا.​

وقالت وسائل إعلام كردية، "تظاهرة أمام مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل احتجاجاً على الهجمات ضد الكرد في سوريا، وطالبوا الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات".

وشهدت سوريا خلال الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً في شمال وشرق البلاد، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل تابعة لحكومة دمشق، تركزت أعنفها في محيط واحد من أخطر السجون التي تضم معتقلي تنظيم "داعش".

