الديمقراطي الكردستاني ينتقد ترشيح الاتحاد الوطني لنزار أميدي لرئاسة الجمهورية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، أن خطوة الاتحاد الوطني بترشيح نزار آميدي لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل منفرد، دون التشاور مع الحزب الديمقراطي، تُعد "غير مقبولة ولا تنسجم مع مبدأ الشراكة السياسية" داخل البيت الكردي.

الاستحقاقات الدستورية

وقال الفيلي في تصريح صحفي إن "الإطار الذي يجب أن تُدار ضمنه الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما منصب رئاسة الجمهورية، يفترض أن يكون قائمًا على التوافق بين القوى الكردية، وليس عبر قرارات أحادية تُفرض على الشركاء السياسيين".

وأضاف أن "محاولة خلط استحقاقات بغداد مع ملفات الإقليم تمثل ضغطًا سياسيًا لفرض معادلات جديدة، وهو ما من شأنه تعقيد المشهد أكثر مما يسهم في حله".

خلافات اليكتي والبارتي

وأشار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "المفاوضات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم تحقق أي تقدم يُذكر حتى الآن، بسبب استمرار الخلافات حول آلية اختيار المرشح وإدارة التفاهمات السياسية".

وأوضح الفيلي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك مرشحين اثنين جاهزين لشغل منصب رئاسة الجمهورية، ويُصر على أن يكون الاختيار قائمًا على توافق حقيقي، لا على صفقات جزئية أو تفاهمات ضيقة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الكردية انقسامات متزايدة بشأن ملف رئاسة الجمهورية، وسط تحذيرات من أن استمرار الخلافات قد ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي في بغداد ويؤخر حسم الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

من هو نزار آميدي؟

وفي (5 كانون الثاني 2026)، أعلن كاروان كزنيي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاتحاد رشّح رسميًا نزار آميدي لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم.

ونزار محمد سعيد محمد (نزار) آميدي، من مواليد قضاء العمادية بمحافظة دهوك في 6 شباط 1968. متزوج ولديه أربعة أبناء.

حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيك من كلية الهندسة – جامعة الموصل، ويتقن اللغتين العربية والكردية.

وتقلد مناصب عدة، منها: عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو ائتلاف إدارة الدولة منذ عام 2022 ومستمرًا حتى الآن، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اعتبارًا من عام 2023 حتى الآن، ومسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد اعتبارًا من عام 2024 حتى الآن، والعمل في مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني من عام 1993 حتى عام 2003.