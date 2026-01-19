عاجل : قسد تعلن خروج سجن الشدادي الذين يضم عتاة ارهابيي داعش عن سيطرتها بعد هجوم قوات الجولاني دون تدخل الامريكان
الأخبار

الديمقراطي الكردستاني ينتقد ترشيح الاتحاد الوطني لنزار أميدي لرئاسة الجمهورية


أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، اليوم الاثنين ( 19 كانون الثاني 2026 )، أن خطوة الاتحاد الوطني بترشيح نزار آميدي لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل منفرد، دون التشاور مع الحزب الديمقراطي، تُعد "غير مقبولة ولا تنسجم مع مبدأ الشراكة السياسية" داخل البيت الكردي.

الاستحقاقات الدستورية

وقال الفيلي في تصريح صحفي إن "الإطار الذي يجب أن تُدار ضمنه الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما منصب رئاسة الجمهورية، يفترض أن يكون قائمًا على التوافق بين القوى الكردية، وليس عبر قرارات أحادية تُفرض على الشركاء السياسيين".

وأضاف أن "محاولة خلط استحقاقات بغداد مع ملفات الإقليم تمثل ضغطًا سياسيًا لفرض معادلات جديدة، وهو ما من شأنه تعقيد المشهد أكثر مما يسهم في حله".

خلافات اليكتي والبارتي

وأشار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "المفاوضات الجارية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم تحقق أي تقدم يُذكر حتى الآن، بسبب استمرار الخلافات حول آلية اختيار المرشح وإدارة التفاهمات السياسية".

وأوضح الفيلي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك مرشحين اثنين جاهزين لشغل منصب رئاسة الجمهورية، ويُصر على أن يكون الاختيار قائمًا على توافق حقيقي، لا على صفقات جزئية أو تفاهمات ضيقة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الكردية انقسامات متزايدة بشأن ملف رئاسة الجمهورية، وسط تحذيرات من أن استمرار الخلافات قد ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي في بغداد ويؤخر حسم الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

من هو نزار آميدي؟

وفي (5 كانون الثاني 2026)، أعلن كاروان كزنيي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاتحاد رشّح رسميًا نزار آميدي لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم.

ونزار محمد سعيد محمد (نزار) آميدي، من مواليد قضاء العمادية بمحافظة دهوك في 6 شباط 1968. متزوج ولديه أربعة أبناء.

حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيك من كلية الهندسة – جامعة الموصل، ويتقن اللغتين العربية والكردية.

وتقلد مناصب عدة، منها: عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو ائتلاف إدارة الدولة منذ عام 2022 ومستمرًا حتى الآن، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اعتبارًا من عام 2023 حتى الآن، ومسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد اعتبارًا من عام 2024 حتى الآن، والعمل في مكتب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني من عام 1993 حتى عام 2003.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الديمقراطي الكردستاني ينتقد ترشيح الاتحاد الوطني لنزار أميدي لرئاسة الجمهورية
انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الإقليم..
تحرك نيابي لإلغاء قرار حجب مخصصات أصحاب الشهادات العليا
البرلمان يُصوّت على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية
الإطار التنسيقي يلغي اجتماعه المقرر اليوم
سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) يعزّي بوفاة السيد علي الناصر السلمان
وزارة التعليم العالي: انتهاء حقبة الأداء الورقي وانطلاق الأتمتة الشاملة
هيئة النزاهـة تحــث على الإسراع بوضع خطــةٍ زمنيَّةٍ لاستخـــدام الطاقـة المُتجــدّدة بالمُؤسَّسات الحكوميَّة والخاصة
السليمانية: بسبب انخفاض درجات الحرارة تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء والأربعاء المقبل
مراسم تشييع جثمان شقيق المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في قم المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك