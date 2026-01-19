الإطار التنسيقي يلغي اجتماعه المقرر اليوم

كشف مصدر سياسي، عن إلغاء الإطار التنسيقي لاجتماعه الذي كان من المقرر انعقاده اليوم الاثنين، للإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء.

وقال المصدر إن "سبب إلغاء الاجتماع يعود إلى وجود اعتراضات من بعض قيادات الإطار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن من أبرز المعترضين على هذا الترشيح كلا من السيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي".

وأضاف أن "هذه الخلافات دفعت الإطار إلى تأجيل الاجتماع لحين التوصل إلى توافق داخلي حول اسم المرشح، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي".