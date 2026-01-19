محكمة جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، ان "محكمة جنايات واسط، أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات من بينهم امرأتان عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة"،مبينا ان "المدانين ضبط بحوزتهم نصف كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

كذلك أشار الى انه "تم اصدار الاحكام بحقهم إستناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".