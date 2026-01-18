الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2025_2026 للفروع المهنية كافة
وكالة انباء براثا
82
2026-01-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الصحة تدعو خريجي 2023-2024 لمراجعة دوائرها لتنظيم عقود عمل خاصة بهم
وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2025_2026 للفروع المهنية كافة
وزير التعليم العالي: قروض لأساتذة ومنتسبي الوزارة وجامعة بغداد للحصول على شقق سكنية
مجلس النواب ينوي تعيين 46 الف من الشهادات العليا في موازنة 2026
حالة الطقس: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة
عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات منطقة ارطاوي
تظاهرات للمطالبة باختيار النائب السابق امير المعموري محافظا لبابل
الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مخزن في منطقة الشيخ عمر ببغداد
اعتقال امرأة قامت بشنق ابنها في الديوانية
بارزاني يبحث مع المبعوث الأمريكي وقيادات كردية مستقبل الاستقرار في سوريا
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وفاة سماحة آية الله السيد هادي السيستاني
1839
تحالف العزم يعزي المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه
487
الاطار التنسيقي يعزي المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه
481
قوة من الحشد الشعبي تعتقل مواطن مصري تجاوز على الشعائر الحسينية في بغداد
445
الشيخ قيس الخزعلي يعزي المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه اية الله االسيد هادي السيستاني قدس
435
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك