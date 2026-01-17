ضربة أمنية تطيح بعنصر محوري لجماعة "القربان" في ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، بالإطاحة بأحد أخطر الأسماء المدرجة ضمن القائمة السوداء لجماعة "القربان" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر إن "قوة أمنية، مدعومة بمفارز استخبارية، نفذت عملية دهم محددة الأهداف في الجزء الغربي من قضاء سوق الشيوخ، أسفرت عن اعتقال شخص يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، يُعد من أهم المطلوبين ضمن القائمة السوداء لجماعة القربان على مستوى المحافظة".

وأضاف أن "المعتقل يُعد من الأسماء المحورية داخل هذه الجماعة المتطرفة، ويمكن من خلال التحقيق معه الوصول إلى معلومات مهمة تتعلق بطبيعة نشاطها وبقية القيادات والأسماء البارزة المرتبطة بها، لا سيما تلك التي برزت خلال السنوات الأخيرة".

وأشار المصدر إلى أن "المتهم نُقل إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمنية لاستكمال التحقيقات الأصولية معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وظهرت جماعة "القربان" كحركة دينية قبل ثلاث سنوات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ثم انتشرت في محافظات الجنوب العراقي.