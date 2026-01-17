الأمن الوطني: القبض على 9 متهمين مطلوبين بجرائم الابتزاز الإلكتروني

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، عن القبض على متهم بجريمة الابتزاز الإلكتروني بالجرم المشهود في محافظة البصرة، أثناء تسلّمه مبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي من أحد ضحاياه.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن "المتهم كان ينتحل صفة امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا للدخول في علاقات عاطفية وهمية، ثم يطلب منهم فتح كاميرا الاتصال المرئي لالتقاط صور لهم دون علمهم".

وأضاف البيان أن "المتهم كان يدّعي أنه زوج المرأة ويهدد الضحايا بإجراءات قانونية وعشائرية، ما يدفعهم لدفع مبالغ مالية تفادياً للفضيحة، وتمكن من ابتزاز عدد من الضحايا قبل القبض عليه".

وتابع أن "جهاز الأمن الوطني نفذ حملة أمنية في محافظات البصرة وواسط وكركوك وبغداد، أسفرت عن القبض على ٩ متهمين مطلوبين بجرائم ابتزاز إلكتروني منذ بدء العام الجديد، ضمن جهود الجهاز لمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية المواطنين".

ولفت الى أنه "تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".