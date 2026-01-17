وزارة البيئة: انخفاض مخالفات الصيد الجائر وتراجع عرض الطيور النادرة في الأسواق

أعلنت وزارة البيئة، اليوم السبت، عن انخفاض ممارسات الصيد الجائر، وتراجع عرض الطيور النادرة في الأسواق، مؤكدة أن التواجد الميداني المستمر يعزز حماية التنوع الإحيائي، حيث ذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي للوكالة الرسمية، إن "الحملات الميدانية الأخيرة التي نفذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الساندة والشرطة البيئية بدأت تعطي مؤشرات أولية مشجعة على تراجع بعض ممارسات الصيد الجائر، لا سيما في المواقع التي شهدت تكراراً في الرقابة والمتابعة"، وتابعت: "لوحظ انخفاض في عدد المخالفات المسجلة خلال الجولات اللاحقة للمصادرات، إضافة إلى تراجع عرض الطيور والحيوانات النادرة في بعض الأسواق مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس أثر الردع القانوني والتواجد الميداني المستمر".

كذلك أكدت، أن "حماية التنوع الإحيائي هي عملية تراكمية وطويلة الأمد، وتتطلب استمرار الرصد، وتكثيف التوعية المجتمعية، وتفعيل إنفاذ القوانين بشكل دائم لضمان تحقيق نتائج مستدامة والحفاظ على الثروة البيئية للأجيال القادمة".