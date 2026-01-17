شركة توزيع المنتجات النفطية: رفع حصة كركوك من النفط الأبيض إلى 800 ألف لتر يومياً

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك، اليوم السبت، رفع حصة المحافظة من النفط الأبيض إلى 800 ألف لتر يومياً، مؤكدة استمرار تجهيز عوائل كركوك بالنفط الأبيض حتى اكتمال الحصة الثانية، حيث ذكر مدير فرع الشركة في كركوك، علي محمد ربيع للوكالة الرسمية، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية قررت زيادة الكمية المخصصة من النفط الأبيض للمحافظة من 650 ألف لتر إلى 800 ألف لتر يومياً، بهدف تسهيل حصول العوائل على استحقاقها العادل من مادة النفط الأبيض (الحصة الثانية)، بما يضمن انسيابية التوزيع وتقليل فترات الانتظار أمام المنافذ التوزيعية، لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة وموجات البرد التي تتأثر بها المحافظة".

كذلك أوضح، أن "هذه الزيادة أسهمت في استمرار توزيع النفط الأبيض على أكبر عدد ممكن من العوائل، منذ انطلاق الحصة الثانية في السادس من كانون الثاني 2026"، مؤكدا "استمرار توزيع مادة النفط الأبيض لحين حصول جميع عوائل المحافظة على استحقاقها الكامل من الحصة الثانية، وفق السياقات المعتمدة، مع الاستمرار بتجهيز العوائل في المناطق التي تفتقر إلى محطات وساحات وقود عبر الحوضيات الجوالة".

كما لفت إلى، أن "هيئة التفتيش في شركة التوزيع استنفرت ملاكاتها التفتيشية في قسم تفتيش المنطقة الشمالية – شعبة كركوك، إضافة إلى شعبة التنسيق وشعبة متابعة المحطات، لمتابعة وتنظيم توزيع منتوج النفط الأبيض في المنافذ التوزيع"، وتابع، أن "هيئة النقل في شركة التوزيع عملت على تعزيز وإسناد المحافظة بحوضيات إضافية لنقل منتوج النفط الأبيض، إلى جانب الصهاريج العاملة في كركوك، بهدف تقليل الزخم الحاصل على منافذ التوزيع وسد حاجة العوائل من مادة النفط الأبيض لهذا الموسم، ولاسيما بالتزامن مع التحول الرقمي واعتماد البطاقة النفطية الإلكترونية وربطها بالبطاقة المصرفية منذ انطلاق الحصة الأولى في منتصف تشرين الأول من العام الماضي".