مديرية المرور العامة توجه دعوة للمشككين بصحة الغرامة على مركباتهم

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، دعوة للمشككين بصحة الغرامة على مركباتهم، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، في تصريح للقناة الرسمية، إن "الكاميرات الذكية تعمل بدقة عالية لدرجة أن نسبة الخطأ فيها تبلغ صفراً، ورغم ذلك، هناك ضابط مختص يقوم بتدقيق المخالفات المرصودة؛ لضمان الدقة التامة"، مبيناً، أن "باب المديرية مفتوح أمام أي مواطن يرغب بتقديم شكوى أو اعتراض في حال شكه بصحة الغرامة، حيث وجدت هذه التكنولوجيا لتلافي الأخطاء البشرية".

وأضاف أن "الحديث المتداول بشأن ضرورة مضاعفة الغرامات أو تقليلها هو أمر لا يقع ضمن صلاحيات المرور، بل يحتاج إلى تعديل قانوني"، لافتاً إلى، أن "المديرية هي دائرة تنفيذية خدمية تطبق القوانين النافذة".