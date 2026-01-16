أوقاف السليمانية توضح بشأن حادثة خطبة الجمعة في أحد مساجد المدينة

أصدرت المديرية العامة للأوقاف في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، ( 16 كانون الثاني 2026 )، توضيحًا بشأن التوتر الذي وقع اليوم بخطبة الجمعة في جامع (بەختەوەري) بمدينة السليمانية، معلنةً فيه قرار تشكيل لجنة مختصة للتحقيق الدقيق في ملابسات الحادثة.

وبحسب بيان الأوقاف" فإن "التوتر حدث أثناء إلقاء خطبة الجمعة، عندما تطرّق الخطيب إلى (عدد من المواضيع الجانبية والخارجة عن إطار الخطبة)، ما أدى إلى نشوب نقاش حاد وحالة من الاستياء بين الخطيب وعدد من المصلين، الأمر الذي تسبب في إثارة القلق لدى الحاضرين".

وأكدت المديرية العامة للأوقاف في بيانها على الالتزام بتوصيات "مؤتمر تنظيم الخطاب الديني"، وجاء في النقطة الأولى من التوضيح: لا يُسمح بأي شكل من الأشكال لأي خطيب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخلال الخطبة وداخل حرم المسجد، أن يهاجم أي شخص أو جهة أو جماعة".

وكان مصلون في جامع بختوري في السليمانية قد اوقفوا صلاة الجمعة بعد انتقاد الإمام لمسلحي قوات قسد في سوريا التي تقاتل القوات الحكومية هناك في بعض الأحياء الكردية في محافظة حلب.