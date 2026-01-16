الرئيسية
الأخبار
الشيخ قيس الخزعلي يعزي المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه اية الله االسيد هادي السيستاني قدس
وكالة انباء براثا
46
2026-01-16
آخر الاضافات
الشيخ قيس الخزعلي يعزي المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه اية الله االسيد هادي السيستاني قدس
السفارة الروسية في بغداد تعزي سماحة السيد السيستاني بوفاة شقيقه العلامة السيد هادي السيستاني (طاب ثراه).
محافظ كربلاء ونقيب الصحفيين يبحثان آليات توزيع قطع الأراضي ودعم الإعلاميين
التربية تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بعد اعتداء على مدرس مهني في بغداد
مصدر مسؤول يصف بيان مالية كردستان بـ"سياسة صرف الانتباه".. ويثبت حقائق "المنافذ غير الرسمية"
قوة من الحشد الشعبي تعتقل مواطن مصري تجاوز على الشعائر الحسينية في بغداد
الديمقراطي الكردستاني: اطلاق سراح شاسوار تمهيد لتحالف جديد.. وحكومة من دوننا غير ممكنة
تحالف العزم يعزي المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه
كشف ملابسات قتيل ساحة الصدرين بالنجف
وقفة تضامنية أمام السفارة الإيرانية ببغداد تنديداً بـ"التهديدات الأمريكية"
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وفاة سماحة آية الله السيد هادي السيستاني
1159
تفاصيل جديدة حول الغاء منح العراقيين التاشيرة الأميركية
588
مسلحون ادعوا الانتماء لسرايا السلام اشتبكوا مع قوة امنية في منطقة الشعب ببغداد
536
الخارجية الأمريكية توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها إيران والعراق
463
بعد اخلاءه بالكامل.. اخماد حريق المطعم في كركوك
382
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
