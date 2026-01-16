محافظ كربلاء ونقيب الصحفيين يبحثان آليات توزيع قطع الأراضي ودعم الإعلاميين

استقبل محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، حيث جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أوضاع الصحفيين في المحافظة وسبل دعم الأسرة الصحفية والارتقاء بالواقع الإعلامي.

وأشاد المحافظ، بالدور البارز الذي يؤديه نقيب الصحفيين العراقيين، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين تُعد من المؤسسات المهنية الرصينة التي تتمتع بمكانة متميزة على المستويين المحلي والدولي، ولها إسهام فاعل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وتنظيم العمل الإعلامي، وترسيخ مبادئ المهنة وفق رؤية حقيقية ومسؤولة للعمل الصحفي.

وأكد الخطابي، حرص الحكومة المحلية على دعم الإعلاميين وتوفير البيئة المناسبة لعملهم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية ونقابة الصحفيين للنهوض بالواقع الإعلامي في المحافظة، بما ينسجم مع قدسية ومكانة كربلاء الدينية، كونها تستقطب ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه.

وشهد اللقاء مناقشة وضع آلية لتوزيع قطع الأراضي للصحفيين في محافظة كربلاء المقدسة، فضلًا عن بحث سبل دعم الأسرة الصحفية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للعاملين في الوسط الإعلامي.

من جانبه، عبّر نقيب الصحفيين عن شكره وتقديره لمحافظ كربلاء المقدسة على اهتمامه ودعمه للأسرة الصحفية، مؤكدًا استعداد النقابة لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المحلية بما يخدم رسالة الإعلام الوطني ويعكس الصورة الحقيقية للمحافظة.