التربية تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بعد اعتداء على مدرس مهني في بغداد

أكّدت وزارة التربية، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، أنّ قدسية المعلم وهيبة المدرسة تشكّلان ركنًا أساسيًا في بناء المجتمع وحماية المسار التعليمي، مدينةً حادثة الاعتداء التي تعرّض لها المدرس المهني الأستاذ ياسر رمضان أثناء أداء واجبه في إعدادية الكرخ للسياحة والفندقة، مشددة على رفضها القاطع لأي سلوك يسيء إلى الأسرة التربوية.

وقالت الوزارة، في بيان إنّ حماية الملاكات التربوية "مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تقبل التهاون"، مؤكدة المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب بالاعتداء، إلى جانب الإجراءات التربوية التي تضمن الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية.

وبيّن المكتب الإعلامي للوزارة أنّ وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجّه المدير العام للتعليم المهني، سلام الجزائري، بزيارة المدرس المصاب، للاطمئنان على صحته وتوفير الرعاية اللازمة له، في خطوة عدّتها الوزارة رسالة دعم واضحة لكل معلم يؤدي واجبه داخل المدرسة.

وأضاف أنّ الوزارة ستتابع ملف الحادثة مع الجهات الإدارية والأمنية المختصة، بما يعزّز هيبة المعلم، ويحافظ على حرمة المدرسة، ويمنع تكرار مثل هذه الحالات داخل المؤسسات التربوية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لمقاطع وصور تُظهر زيارة المدير العام للتعليم المهني للأستاذ ياسر رمضان عقب تعرّضه للاعتداء داخل المدرسة من قبل أحد الطلبة، وسط موجة تضامن واستنكار من معلمين وناشطين طالبوا بتشديد الإجراءات الرادعة لكل من يعتدي على الكوادر التربوية داخل الحرم المدرسي.