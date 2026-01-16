تحالف العزم يعزي المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه

قدم تحالف العزم، اليوم الجمعة، ( 16 كانون الثاني 2026 )، تعازيه ومواساته إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان "يتقدّم تحالف العزم بخالص مشاعر العزاء والمواساة إلى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سماحته وأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "وإذ نُعزّي سماحته ونجليه والعائلة الكريمة بهذا المصاب الجلل، فإننا نستحضر مكانة المرجع الكبيرة ودوره المحوري في التوجيه والإرشاد لما فيه خير وصالح بلدنا، سائلين الله أن يمدّه بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبّل الفقيد بقبول حسن".