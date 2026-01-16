كشف ملابسات قتيل ساحة الصدرين بالنجف

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، عن مفاجأة في نتائج التحقيقات بجريمة أثارت الرأي العام في النجف الأشرف قبل يومين، بعد العثور على قتيل عليه آثار طعنات حادة.

وقال المصدر إن "جريمة مقتل شاب في مقتبل العمر قرب ساحة الصدرين، بطعنات حادة، تم التوصل من خلالها إلى هوية الجاني بعد تحقيقات مكثفة، وتبين أنه شقيق المجني عليه".

وأضاف أن "الجاني تم اعتقاله وهو الآن رهن الاحتجاز"، لافتاً إلى أن "دوافع الجريمة جنائية ناجمة عن خلافات عائلية تطورت إلى قتل الشقيق".

وأشار المصدر إلى أن "كل الأدلة كانت تدين الجاني، والتحقيقات مستمرة، وستعرض أوراقه أمام الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".

أمس الخميس، كشف مصدر أمني، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة أثارت الرأي العام في محافظة النجف الأشرف.

وقال المصدر إنه "بعد العثور على جثة شاب ملقاة في ساحة الصدرين وسط النجف الأشرف، جرى الإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الجثة تعود لشاب من مواليد 2001 يسكن ناحية الحيدرية، وقد تبيّن تعرضه إلى طعنات متفرقة في أنحاء جسده أدّت إلى مقتله".