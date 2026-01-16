وقفة تضامنية أمام السفارة الإيرانية ببغداد تنديداً بـ"التهديدات الأمريكية"

نظم الالاف من جمهور وفصائل المقاومة العراقية، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية حاشدة أمام مبنى السفارة الإيرانية في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن دعمهم للجمهورية الإسلامية في ظل التطورات الراهنة.

وذكر مصدر صحفي أن المشاركين من مختلف فصائل المقاومة الإسلامية توافدوا إلى محيط السفارة، رافعين شعارات تؤكد التضامن مع طهران على خلفية الاضطرابات الأخيرة والضغوط الدولية التي تواجهها البلاد.

وشهدت الوقفة كلمات وبيانات نددت بالتهديدات العسكرية والسياسية الأمريكية الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية، حيث أكد المحتجون رفضهم لأي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة، مشددين على وحدة الموقف بين قوى المقاومة في العراق وإيران.