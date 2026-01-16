السيد القبانجي: الشعب العراقي معني بالمعركة بين أمريكا وإيران

أكد خطيب الجمعة في النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، أن ما يجري بين امريكا وايران ليس حرب اقتصادية وانما حرب عقيدة.

وقال السيد القبانجي في خطبة الجمعة إن "الغرب يعيش حالة هزيمة حقيقية، تتمثل بهزيمة الفكر المادي وانهيار ما وصفه بـحضارة الشيطان".

وأوضح أن "لا أحد في العالم يقبل بسياسة الهيمنة على الشعوب"، مبينا أن "إيران تمتلك عناصر قوة حقيقية تتمثل بالشعب المؤمن المستعد للشهادة، والقيادة العلوية الحسينية".

وأضاف: "قراءتنا للمستقبل تؤكد هزيمة كبرى للاستكبار العالمي وانهيارًا داخليًا للكـيان الصهيوني"، مشيرا الى أن "الشعب العراقي يقف مع الحق في هذه المعركة".

وتابع: "نحن معنيون بهذه الحرب كما هو الشعب الإيراني، فهي ليست حربًا ضد إيران فحسب بل حرب ضدنا جميعًا".