الاطار التنسيقي يعزي المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني بوفاة شقيقه

قدّم الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني بوفاة شقيقه العالم الجليل السيد هادي الحسيني السيستاني.

وقال الإطار في بيان له : "لقد كان الفقيد مثالاً للعالِم العامل، كرّس عمره لخدمة الدين والعلم، وتخرّج على يديه طلاب وأعلام، وأسهم بعطائه العلمي الرصين في إثراء الحوزة العلمية وترسيخ قيم الاعتدال والالتزام، فخلّف سيرة طيبة وبصمة راسخة في الأوساط الدينية والعلمية".

وأضاف البيان: "إذ نعزّي المرجع الأعلى ونجليه الجليلين وذوي الفقيد ومحبيه، نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سماحته وأهل بيته الكرام الصبر والسلوان

وفي وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، توفي السيد هادي السيستاني، الشقيق الأصغر للمرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، في مدينة قم الإيرانية، بعد معاناة مع المرض.