العراق يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

شارك العراق، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بأعمال الدورة الـ72 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث حزمة من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة، إذ ذكرت الأمانة العامة في بيان، أن "الاجتماع عُقد برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسين الهنداوي، وممثلي الدول الأعضاء، حيث جرى اعتماد توصيات مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية".

وأضافت، أن "جدول الأعمال تضمن مقترحات نوعية تهدف إلى تعزيز وعي الشباب العربي، أبرزها تنظيم دورات تدريبية حول الذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الصحة النفسية للشباب"، وتابعت، أن "المجتمعين ناقشوا إقامة النسخة الرابعة من منتدى التعاون (العربي - الصيني) والمنتدى (العربي - الأوروبي)، فضلاً عن إطلاق البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية ونموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، سعياً لترسيخ جائزة التميز للشباب العربي في مختلف المجالات".

كما لفتت إلى أن "الوزارات الأعضاء قدمت مقترحات متنوعة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وضمان وصول الأنشطة الرياضية والثقافية إلى جميع فئات الشباب في الوطن العربي".