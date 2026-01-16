هيئة النزاهة: ضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والتزوير في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط (3) متهمين بالتلاعب والتزوير في صلاح الدين، فقد ذكر بيان للنزاهة، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن "فريق عملٍ مؤلف في مكتب تحقيق صلاح الدين تمكن، بعد بالانتقال إلى ديوان المحافظة، لتدقيق إضبارة المشروع ومستند الصرف، فضلاً عن إجراء التحرّيات وتدوين أقوال أعضاء دائرة المهندس المقيم، تمكَّن من كشف تلاعبٍ في نسب إنجاز المشروع، وتزوير تواقيع أعضاء دائرة المهندس المُقيم وصرف سلفةٍ بمبلغ (901,081,000) دينار.

كما أشار الى أن "عمليَّة الصرف تمَّت دون تنفيذ أعمال السلفة على أرض الواقع"، مبيناً أن "المتهمين المضبوطين، هم موظَّف في مجلس المحافظة، وهو في الوقت ذاته مخول الشركة المنفذة للمشروع، إضافةً إلى المُدير المُفوّض للشركة، والوكيل عنها"، وتابع أنه "بعد عرض المتهمين على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات".